Путин назвал сверхзадачу России

Изменение структуры экономики должно стать сверхзадачей России. Об этом в среду, 24 апреля, заявил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

Как отметил глава государства, хотя перед страной и стоит цель выйти на пятое место по объему экономики, это все же не является сверхзадачей.

«Нам нужно менять структуру экономики, чтобы обеспечить развитие на перспективу. Вот, где сверхзадача», — подчеркнул он, выступая на заседании Совета законодателей. Также, по словам российского лидера, необходимо повысить производительность труда в стране.

Путин добавил, что к решению этих задач должны подключиться и региональные власти. В частности, президент призвал их не создавать дополнительные барьеры для инвесторов и помогать тем в реализации проектов, а также продвигать бизнес-инициативы и «разбюрокрачивать систему принятия решений».

Ранее в апреле Путин рассказал, что будущее России не зависит от санкций, а определяется креативностью граждан и эффективностью использования внутренних ресурсов. По его словам, во многом санкции подталкивают к развитию собственных технологий.

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