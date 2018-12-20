Путин назвал фишку России

Производство льна всегда было традиционным видом производства в России, заявил российский президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции. Видеотрансляцию ведет Первый канал на своем официальном сайте.

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«Лен всегда был нашей фишкой и гордостью. <...> Если он нужен для промышленности и можно его сохранить, я обещаю, что посмотрю, как это можно сделать», — отметил президент.

Путин также подчеркнул, что считает поддержку отечественного производителя недостаточной. По его словам, уже намечен ряд программ, связанных с поддержкой отдельных отраслей производства, в частности легкой промышленности, авиации, ОПК и других отраслей. На эти цели до 2024 года будет направлено 1 триллион 376 миллиардов рублей.

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В августе российский лидер в ходе выступления на форуме «Технопром» заявил, что Россия способна совершить технологический прорыв в развитии.

Cообщалось, что правительство намерено лишить антикризисной господдержки ключевые отрасли машиностроения, в частности отказаться от запущенных в 2014 году мер по стимулированию спроса на продукцию автопрома, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, легкой промышленности, а также урезать субсидирование судостроения.

Путин подписал 7 мая указ о национальных целях и стратегических задачах России на период до 2024 года. Документ предписывает правительству принять ряд мер «в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития» страны.

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