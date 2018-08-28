Россия задумала совершить технологический прорыв без промышленности

Президент России Владимир Путин заявил в ходе выступления на форуме «Технопром», что Россия способна совершить технологический прорыв в развитии, передает ТАСС. При этом, как сообщает «Коммерсантъ», правительство намерено лишить антикризисной господдержки ключевые отрасли машиностроения.

По данным газеты, предлагается, в частности, отказаться от запущенных в 2014 году антикризисных мер поддержки по стимулированию спроса на продукцию автопрома, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, легкой промышленности, а также урезать субсидирование судостроения.

Один из участников рынка считает, что господдержка в нынешнем виде вредит рыночной экономике, а в случае ее прекращения ряд получателей субсидий уйдет с рынка из-за неспособности конкурировать. По мнению другого собеседника издания, нынешний рост автомобильного рынка может оказаться временным в связи со снижением курса рубля и отсутствием роста реальных доходов населения.

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По данным «Коммерсанта», идею о прекращении прямых субсидий ранее предлагали Минэкономразвития и Минфин, но не поддерживал Минпромторг.

Как передает ТАСС, глава Минпромторга Денис Мантуров уже прокомментировал публикацию «Коммерсанта», выразив надежду, что в 2019 году меры поддержки спроса машиностроения сохранятся. Что касается поддержки судостроения, то она даже может быть увеличена с плановых 10 миллиардов рублей, подчеркнул министр. «Сказать сейчас точно, сколько и по каким программам, будет неправильно, потому что бюджет ещё находится в процессе формирования. Более точно говорить об этом можно будет в сентябре», — добавил Мантуров.

Путин подписал 7 мая указ о национальных целях и стратегических задачах России на период до 2024 года. Документ предписывает правительству принять ряд мер «в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития» страны.

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