Кудрин усомнился в исполнении майского указа Путина

У российской экономики не хватает ресурсов для исполнения майского указа президента Владимира Путина, считает глава Счетной палаты и Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Его слова приводит РИА Новости.

«Нам нужно в ближайшее время ознакомиться с этими предложениями, мы ждем их от правительства. Предварительно хочу сказать, что, возможно, этих ресурсов будет недостаточно для выполнения целей, которые поставлены указом президента. Например, трудно говорить, на какую сферу средства пойдут в первую очередь», — сказал Кудрин на слушаниях в Госдуме.

По его словам, правительству следует распределить предусмотренные средства по направлениям и национальным программам. В противном случае неопределенность «осложняет определение сегодня основных направлений бюджетной политики».

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Ранее 9 июля был опубликован проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики», переданный на рассмотрение в Госдуму. В частности, в нем прописаны расходы на исполнение майского указа Путина. В 2019 году они составят 1,17 триллиона рублей, в 2020-м — 1,25 триллиона, в 2021-м — 1,47 триллиона.

7 мая Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах России на период до 2024 года. В документе перечисляются основные приоритеты в развитии страны, в основном в социальной сфере, например, формирование системы защиты прав пациентов, создание механизмов участия граждан в создании комфортной городской среды, увеличение рождаемости.

Позднее премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что на исполнение указа потребуется восемь триллионов рублей. Они будут добавлены к расходам бюджета, общая величина которых теперь составит 25 триллионов.

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