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Российской экономике предрекли вялость

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Успешное исполнение майского указа президента Владимира Путина не поможет резко ускорить экономический рост, препятствием для которого станут западные санкции и повышение НДС. Об этом пишет Центр развития Высшей школы экономики (ВШЭ) по результатам своего опроса экономистов, выдержки из которого приводит принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Опрошенные ВШЭ эксперты указывают, что санкции — уже введенные и только готовящиеся — делают невозможным планирование дальше, чем на один год. В этой связи они сомневаются в способности российской экономики выйти на темпы роста выше трех процентов, начиная с 2021 года, о которых ранее говорило Минэкономразвития. Если внешние ограничения будут нарастать, ЦБ придется отказаться от снижения ключевой ставки, а это приведет к удорожанию кредитов для бизнеса. В результате рост, если и будет, то сдержанный.

Еще одним препятствием для бурного роста станет повышение НДС, считают экономисты. Из-за него упадет покупательная способность населения и, как следствие, спрос. Этот фактор может нивелировать даже растущие цены на нефть. Наконец, росту помешает перегруженность бюджета социальными обязательствами, а также расходами на оборону, науку и космос. Из-за них меньше денег достанется непосредственно экономике.

Эксперты коснулись и недавнего предложения помощника президента Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у металлургических, химических и нефтехимических компаний. Еще одна угроза — валютный кризис в Турции, разразившийся на фоне кризиса в отношениях с США.

При этом, отмечают экономисты, прогнозы могут улучшиться после публикации конкретных нацпроектов и программ правительства. После этого станет ясно, на что и в каких объемах власти собираются расходовать бюджет.

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