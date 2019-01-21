Российскую экономику переоценили

Рост российской экономики в 2019 году составит 1,6 процента, а в 2020-м — 1,7 процента. Об этом сообщается в обновленном Всемирном экономическом прогнозе Международного валютного фонда (МВФ).
В октябрьской версии прогноза МВФ сообщалось о росте валового внутреннего продукта (ВВП) России на 1,8 процента в 2019 и 2020 годах. Изменения произошли на 0,2 и 0,1 процентных пункта соответственно. То есть темпы роста российской экономики примерно в два раза уступают среднемировым темпам роста ВВП.
При этом Министерство экономического развития России предсказало более пессимистичный результат на 2019 год: 1,3 процента в базовом сценарии и один процент в консервативном. В 2020 году Минэкономразвития ожидает роста ВВП до двух процентов.
Также организация изменила видение на экономику мира. Согласно обновленному прогнозу, рост мировой экономики составит 3,5 процента в 2019 году и 3,6 процента в 2020 году, что на 0,2 и 0,1 процентных пункта ниже октябрьских показателей.
Глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин уверен, что для вхождения России в топ-5 мировых экономик необходимы инвестиции, рост производительности труда и качественные трудовые ресурсы. Исключительно национальных проектов, которые продвигает правительство и президент, будет недостаточно, считает он.