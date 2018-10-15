Указы Путина оказались под угрозой

Прогнозируемые темпы роста российского ВВП не позволят России попасть в топ-5 крупнейших экономик мира к 2024 году, как было намечено в майском указе президента России Владимира Путина. Такие данные приводятся в заключении Счетной палаты по поводу проекта бюджета на следующие три года, сообщает РБК.

В заключении указано, что Минэкономразвития использует прогнозные оценки, опираясь на расчеты Международного валютного фонда (МВФ) по России и Германии. При этом они отличаются от реальных данных, опубликованных Всемирным банком. Кроме того, отмечено, что при расчетах «использовался расчетный курс рубля и евро к доллару по ППС [паритет покупательской способности], что увеличивает неточность получаемых оценок» .

В октябрьском прогнозе МВФ оценил ВВП России в 4,016 триллиона долларов, а Германии — в 4,199 триллиона долларов. В то же время, по данным Всемирного банка, в 2017 году ВВП по ППС в России был составить 3,817 триллиона долларов, в Германии — 4,188 триллиона долларов.

Счетная палата провела альтернативные расчеты. В них ВВП стран по ППС вычислялась в ценах 2017 года с использованием индексов физического объема этого показателя в России и Германии. «Полученные результаты расчетов свидетельствуют о том, что при реализации предположений Минэкономразвития о темпах роста экономик России и Германии значение ВВП по ППС в ценах 2017 года для Германии окажется в 2024 году по-прежнему выше, чем для России», — заключила Счетная палата.

Согласно октябрьскому прогнозу МВФ, к 2023 году Россия займет седьмое месте по ВВП по ППС (4,148 триллиона долларов). Пятая строчка останется за Германией (4,989 триллиона долларов), а на шестое место поднимется Индонезия (4,966 триллиона долларов). Сейчас Индонезия занимает седьмое место, но к 2023 году, по расчетам МВФ, она поменяется местами с Россией.

Указ президента о национальных целях и стратегических задачах России на период до 2024 года был обнародован в мае 2018 года. Он предполагает в качестве одной из основных целей вхождение России в пятерку крупнейших экономик и обеспечение темпов развития выше мировых.

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