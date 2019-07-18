Росстат ответил на критику из-за «ошибки» в расчетах

Методологию расчета индекса промышленного производства Росстата обсудят на научно-методологическом совете ведомства в связи с критикой экспертов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Росстат 16 июля сообщил о росте промышленного производства в июне на 3,3 процента, что выше прогнозов аналитиков (2,3 процента). Еще в мае показатель был на уровне 0,9 процента. Аналитики обратили внимание, что общий показатель промышленного производства оказался выше роста в отдельных отраслях, который не превышал три процента.

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Так, добыча полезных ископаемых выросла на 2,3 процента в годовом исчислении, обрабатывающая промышленность — на 3,4 процента, обеспечение электрической энергией, газом и паром — на 2,5 процента, водоснабжение снизилось на 1,8 процента. Как пояснил замдиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников, если взвесить цифры по видам деятельности, то средний показатель по росту промышленности составит 2,8 процента.

В Росстате на это заявили, что зафиксированное в июне ускорение роста промпроизводства связано с рядом сезонных факторов и не является необычным. В ведомстве отметили, что динамика оказалась примерно такая же, как в 2018 году, и особых взлетов или падений не наблюдается.

В научно-методологическом совете сообщили, что теперь чиновники на встрече хотят обсудить аспекты подсчета индекса промпроизводства, в том числе через значения показателей по видам экономической деятельности. Затем аналитикам предоставят информацию о всех этапах подготовки индекса, методологии и объяснят влияние на него таких факторов, как сезонный и календарный. Одним из ключевых вопросов совета станет обсуждение перехода на новый базисный год и последствий этого шага для корректного сравнения данных. Пока Росстат использует в качестве базисного 2010 год.

В мае Росстат из-за ошибки отзывал свою апрельскую оценку роста промышленности. Тогда ведомство установило, что результаты были искажены из-за неправильных данных о добыче газа, предоставленных одним из предприятий в Ямало-Ненецком округе.

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