Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года. Речь идет о зарплате работников средних и крупных предприятий.
Исследование затронуло более 100 тысяч организаций, на которых работают более 27 миллионов человек. Директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон пояснил, что речь идет о медианной зарплате. «Чем сильнее средняя зарплата отличается от медианы, тем сильнее неравенство в оплате труда и выше доля людей с низкой зарплатой», — приводит его слова принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Средняя зарплата для исследованной группы составила 47,6 тысячи рублей. Почти половину (48 процентов) всего объема средств, направленных на оплату труда, составляет зарплата 20 процентов самых высокооплачиваемых работников.
Ранее в июле сообщалось, что суммарная задолженность по зарплате в России снизилась на 12,8 процента, или 378,8 миллиона рублей. По состоянию на 1 июля она составила 2,57 миллиарда рублей.