Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года. Речь идет о зарплате работников средних и крупных предприятий.

Исследование затронуло более 100 тысяч организаций, на которых работают более 27 миллионов человек. Директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон пояснил, что речь идет о медианной зарплате. «Чем сильнее средняя зарплата отличается от медианы, тем сильнее неравенство в оплате труда и выше доля людей с низкой зарплатой», — приводит его слова принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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Средняя зарплата для исследованной группы составила 47,6 тысячи рублей. Почти половину (48 процентов) всего объема средств, направленных на оплату труда, составляет зарплата 20 процентов самых высокооплачиваемых работников.

Ранее в июле сообщалось, что суммарная задолженность по зарплате в России снизилась на 12,8 процента, или 378,8 миллиона рублей. По состоянию на 1 июля она составила 2,57 миллиарда рублей.

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