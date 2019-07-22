Российским тюремщикам попросили поднять зарплату

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует повысить зарплату сотрудникам младшего и среднего звена. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, руководство ФСИН попросило Минфин выделить для этого дополнительное финансирование. Как рассказал замглавы службы Валерий Максименко, из-за маленьких зарплат сотрудники низового звена уходят из ФСИН в полицию или Росгвардию, где им платят больше. Из-за этого в пенитенциарных учреждениях наблюдается большой некомплект личного состава, что может привести к тому, что СИЗО и колонии останутся без надежного присмотра.

По мнению Максименко, размер зарплат заместителя директора ФСИН должен быть сопоставим с зарплатой оперативного сотрудника спецслужб.

1 июля стало известно, что директор ФСИН Геннадий Корниенко направил президенту России Владимиру Путину документ с рядом предложений по улучшению условий содержания в СИЗО.

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