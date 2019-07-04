Кокорин и Мамаев обойдутся без «вхождения в хату»

Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко высказался о том, как футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева примут в колонии. Его слова приводит «Говорит Москва».

Максименко заявил, что футболистам не придется «вписываться в хату». «Среди криминальных людей какие-то такие правила, как входить, как прописываться, даже слово такое — "прописка" есть на криминальном жаргоне. Но этих ребят знает весь мир», — отметил он.

Материалы по теме «Мы рассчитывали на гуманность накануне 9 Мая» Кокорина и Мамаева отправили в колонию. Они ждали другого решения

По мнению замдиректора ФСИН, Кокорин и Мамаев — честные и правильные ребята, поэтому им не предстоит вписываться в нормы колонии. «Вся страна жалеет их и болеет за них, поддерживает их. И я думаю, их приняли бы и помогли в любой колонии», — подытожил он.

Ранее 4 июля спортсмены были этапированы в одну колонию в Белгородской области. Отмечалось, что там есть футбольное поле. По информации Telegram-канала Baza, Кокорин и Мамаев будут отбывать наказание в исправительной колонии №4 (ИК-4) в Алексеевке.

13 июня Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Оба спортсмена находились в СИЗО «Бутырка» с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!