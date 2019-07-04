Кокорину и Мамаеву подобрали колонию с футбольным полем

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева отправили в одну колонию в Белгородской области. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О том, что спортсмены были этапированы, сообщалось ранее 4 июля. Агентство отмечает, что в колонии в Белгородской области есть футбольное поле. По информации Telegram-канала Baza, Кокорин и Мамаев будут отбывать наказание в исправительной колонии №4 (ИК-4) в Алексеевке Белгородской области. В городе Валуйки, что в 80 километрах от учреждения, живут родители нападающего «Зенита».

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13 июня Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Оба спортсмена находились в СИЗО «Бутырка» с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. С учетом проведенного в СИЗО времени, футболисты пробудут в колонии пять-шесть месяцев.

Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы. Футболисты напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора госпредприятия «НАМИ» Сергея Гайсина.

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