Российские СИЗО лишатся беременных и инвалидов

Глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко направил президенту России Владимиру Путину документ с рядом предложений по улучшению условий содержания в СИЗО. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, одна из главных инициатив — законодательное закрепление права начальников СИЗО не принимать арестантов сверх лимита. Исключение предлагается делать лишь для подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях.

В то же время в Уголовно-процессуальном кодексе России появится отдельная статья: она обяжет суд учитывать загруженность СИЗО при избрании меры пресечения. Кроме того, глава ФСИН предложил ввести запрет на арест женщин с детьми до трех лет, беременных и инвалидов за исключением подозреваемых в особо тяжких преступлениях.

Корниенко также предложил разрешить переводить заключенных из СИЗО в полицейские изоляторы временного содержания (ИВС), но не более чем на 20 суток, и отказаться от ареста подозреваемых в преступлениях, за которые УК РФ предусматривает менее 5 лет лишения свободы. Последнее правило не будет касаться рецидивистов.

27 июля 2018 года сообщалось, что глава ФСИН Геннадий Корниенко призвал не спешить с реформой тюремного ведомства.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!