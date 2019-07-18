Вскрывшего скандальные пытки в ярославской ИК-1 Макарова отправили под арест

Евгений Макаров, герой и главная жертва скандала с пытками в Ярославской исправительной колонии №1, по решению суда отправлен под административный арест на 10 суток. Об этом в четверг, 18 июля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах области.

Причиной наказания Макарова стало нарушение им правил административного надзора после освобождения. По условиям приговора, он в течение года после освобождения обязан находиться по месту жительства после 22:00 и до 06:00 мск. Но инспекторы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) несколько раз не заставали его дома. В частности, 26 июня он был обнаружен поздно вечером в машине у подъезда, что является нарушением.

По словам адвоката Макарова, юриста правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирины Бирюковой, в тот день, 26 июня Макаров отмечал день рождения и находился в квартире. Но около 23:00 мск его приехали поздравить знакомые. Макаров вышел из дома и вместе с остальными сидел в автомобиле около подъезда. В ней его и застали полицейские, которых вызвали соседи с жалобой на громкую музыку из автомобиля.

20 февраля сообщалось, что начальник ярославской колонии в июле прошлого года заставил 18 подчиненных избить Макарова. После ночной смены им не разрешили пойти домой, пока они не «провели акцию устрашения». На 10-минутном видео запечатлено, как мужчину расположили на столе и начали избивать резиновыми палками по ногам. Кроме того, на голову вылили ведро воды.

Впоследствии заключенный проходил потерпевшим по уголовному делу о пытках в ярославской исправительной колонии №1. После расследования обстоятельств произошедшего были арестованы участники избиения, в том числе и начальник.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru