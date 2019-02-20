Начальник ярославской колонии заставил тюремщиков пытать зэка

Врио начальника исправительной колонии №1 (ИК-1) Ярославля Дмитрий Николаев мог запугивать своих подчиненных и заставить их избить заключенного Евгения Макарова. Об этом в среду, 20 февраля, со ссылкой на сотрудника Следственного комитета России (СКР) Василия Кузнецова сообщает РИА Новости.

По словам Кузнецова, потерпевший, очевидцы и подозреваемые заявляли, что Николаев является организатором избиения. В частности, один из сотрудников, дежуривший в день инцидента, дал показания о том, что боялся своих коллег, поскольку в колонии не принято держаться обособленно, и был порицаем за отказ от участия в пытках.

В избиении Макарова участвовало 18 сотрудников, которые до этого отработали ночную смену. По приказу руководства им не позволили уйти домой, поскольку было необходимо «провести акцию устрашения».

18 февраля сообщалось, что Дмитрий Николаев задержан в связи с уголовными делами о пытках.

2 октября 2018 года стало известно, что подвергшийся пыткам в ярославской колонии №1 Евгений Макаров опасается за свою безопасность на свободе. В тот же день Макаров вышел на свободу из ярославской колонии №8, куда был переведен после совершенного в отношении него преступления.

В июле было опубликовано десятиминутное видео, на котором сотрудники ФСИН, меняя друг друга, избивали Макарова, растянутого на столе в помещении исправительной колонии, резиновыми палками по ногам. При этом ему на голову выливали воду из ведра. Попытки правозащитников возбудить уголовное дело по факту произошедшего до размещения записи в сети к успеху не приводили.

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