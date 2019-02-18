Бывшего начальника прославившейся пытками ярославской колонии задержали

Дмитрий Николаев, бывший начальник ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1), которая стала широко известна после видео пыток Евгения Макарова, задержан в связи с уголовными делами о пытках. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщает фонд «Общественный вердикт» в Facebook .

Как отмечается в сообщении, потерпевшими по уголовным делам признаны несколько бывших и нынешних заключенных. При этом руководство колонии, судя по показаниям сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), само санкционировало пытки.

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В свою очередь источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах не подтвердил задержание Николаева. «Он допрошен, но не задержан. С него взята подписка о не выезде», — сказал он.

19 октября 2018 года сообщалось, что в ярославской колонии №1 пятеро заключенных объявили голодовку.

2 октября сообщалось, что подвергшийся пыткам в ярославской колонии №1 Евгений Макаров опасается за свою безопасность на свободе. В тот же день Макаров вышел на свободу из ярославской колонии №8, куда был переведен после совершенного в отношении него преступления.

В июле было опубликовано десятиминутное видео, на котором сотрудники ФСИН, меняя друг друга, избивали Макарова, растянутого на столе в помещении исправительной колонии, резиновыми палками по ногам. При этом ему на голову выливали воду из ведра. Попытки правозащитников возбудить уголовное дело по факту произошедшего до размещения записи в сети к успеху не приводили.

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