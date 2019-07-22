Россиянин разделся в супермаркете и побегал от полицейских

Галина Клишевич / ВКонтакте

В гипермаркете «Пятерочка» в Орле полицейские задержали молодого человека, который, предположительно, вел себя неадекватно, разделся и бегал по магазину. Снятое очевидцами видео опубликовано в одном из сообществ во «ВКонтакте».

На кадрах мужчина в одних трусах стоит перед лежащей на полу одеждой, его руки скованы наручниками за спиной. Стоящий рядом полицейский толкает его вещи ногой и забирает бутылку из рук задержанного.

В комментариях к записи один из пользователей указал, что был свидетелем произошедшего. По его словам, сначала молодой человек шел по улице без футболки, увидел инспектора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), побежал, а тот попытался догнать его на машине.

«Видимо, получил условку или вышел по УДО, их должны проверять», — написал комментатор. Юношу также пытался задержать мужчина на остановке. Автор поста предположил, что это был сотрудник полиции в штатском. В итоге беглец зашел в «Пятерочку» и начал скидывать с себя одежду.

«Полицейский заблокировал его там, прибежал инспектор ФСИН, неадекватный стал метаться по магазину, уже находясь в трусах, в магазине было еще несколько полицейских, которые надели ему наручники и скрутили. Далее он в таком виде ожидал приезда машины полиции, чтобы доставить в участок. Его никто не раздевал там и обыск не проводил», — рассказал пользователь.

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