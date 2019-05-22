Охранники избили покупателей в российском магазине из-за шутки с орехами

Два жителя города Ревда Свердловской области обвинили охранников продуктового магазина в избиении из-за глупой шутки. Об этом пишет URA.RU.

Инцидент произошел 20 мая. По словам пострадавших, они пришли в магазин и купили продуктов на пять тысяч рублей. «Были пьяненькие и решили глупо пошутить — сунули орехи в капюшон. Когда это обнаружилось, то и за орехи, конечно, заплатили», — рассказал один из пострадавших.

В это время к покупателям подошли охранники. Мужчина заявил, что сотрудники магазина отняли у них купленные продукты, завели в подсобное помещение, повалили на пол, брызнули из перцового баллончика и начали избивать их руками и ногами. «При этом повторяли, чтобы мы больше в этот магазин никогда не приходили, забыли сюда дорогу», — добавил пострадавший.

После случившегося жертвы избиения обратились в больницу, а медики в свою очередь заявили в полицию. По факту инцидента проводится проверка.

В феврале охранники избили двух 15-летних сестер в торговом центре Новороссийска. Подростки находились на пятом этаже комплекса, к ним подошли двое мужчин и начали толкать. В результате их действий одна девушка ударилась об игровой автомат.

В конце января сообщалось, что пять уроженцев Дагестана, работающих охранниками в одном из столичных магазинов, избили покупателя. 40-летний мужчина вступился за девушку, которая поругалась с сотрудниками. После этого группа работников частного охранного предприятия применила насилие в отношении посетителя. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом ребра.

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