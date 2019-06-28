Россиянин случайно разбил купленные им бутылки со спиртным и отомстил магазину

В Прокопьевске Кемеровской области местный житель купил в магазине две бутылки с алкоголем, случайно разбил их на выходе и устроил погром. Об этом сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на управление Росгвардии по региону.

По данным издания, инцидент произошел в магазине на проспекте Шахтеров. 31-летний мужчина оплатил две бутылки с алкоголем и случайно разбил их на выходе. «От досады клиент устроил погром в торговом зале. Он стал сметать товар с полок, а затем разбил кулаком витрину холодильника», — рассказали изданию в пресс-службе Росгвардии.

После устроенного им дебоша мужчина попытался скрыться, но подскользнулся на пролитом алкоголе и упал на осколки от разбитых бутылок, поранив ногу.

Прибывшие на место происшествия медики остановили кровотечение, после чего россиянина задержали полицейские.

Ранее в Новокузнецке местная жительница попыталась спуститься по простыням в магазин, чтобы успеть купить алкоголь. Через дверь она выйти не смогла, потому что ключ обломился в замке. Женщина упала со второго этажа и оказалась в больнице. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь и полицию.

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