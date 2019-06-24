Россиянка побоялась опоздать за спиртным и вышла в окно

В Новокузнецке местная жительница пыталась спуститься по простыням в магазин, чтобы успеть купить алкоголь. Она упала со второго этажа и оказалась в больнице, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

Инцидент произошел около 22:30 по местному времени (18:30 по московскому) на проспекте Шахтеров. Местная жительница в состоянии алкогольного опьянения решила пойти в магазин за спиртным, но не смогла покинуть квартиру через дверь, потому что ключ обломился в замке, говорится в сообщении. Тогда она решила связать простыни и спуститься со второго этажа в магазин по ним.

Россиянка сразу упала. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь и полицию. Женщину доставили в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В мае 2018 года по веревке из простыней пытался спуститься житель подмосковного поселка Нахабино, убегая от полицейских. Он упал с высоты шестого этажа и попал в больницу. Спустя несколько часов после госпитализации он скончался в больнице.

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