Россиянам дали «простые правила» по выбору алкоголя

Роспотребнадзор выпустил «простые правила», которыми стоит руководствоваться, чтобы купить качественный и безопасный алкоголь. Они опубликованы на сайте ведомства.

В первую очередь Роспотребнадзор рекомендует потребителям алкоголя покупать его только в стационарных магазинах, имеющих лицензию, а не с рук или через интернет — это запрещено российскими законами.

Чтобы избежать покупки контрафактного алкоголя, нужно убедиться, что спиртное продают с использованием кассового аппарата, а также обратить внимание на марки на бутылках и в целом на состояние тары. Легальность бутылок можно проверять с помощью приложения «АнтиКонтрафакт Алко» для смартфонов.

Также Роспотребнадзор напомнил о минимальных розничных ценах на крепкий алкоголь: стоимость пол-литровой бутылки водки не может быть меньше 205 рублей, минимальная цена за коньяк того же объема — 371 рубль.

20 мая Федеральная антимонопольная служба выразила готовность поддержать проект Минздрава, по которому крепкий алкоголь в России запретят продавать лицам младше 21 года.

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