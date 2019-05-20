Молодых россиян согласились оставить без крепкого алкоголя

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не усмотрела рисков при введении запрета на продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года и готова поддержать это решение, передает RNS слова начальника контрольно-финансового управления ФАС Владимира Мишеловина.

«В данном случае, поскольку ФАС — это служба, которая стоит на защите конкуренции, конкуренция не пострадает», — сказал Мишеловин.

По его словам, ведомство не видит в этом решении ничего страшного и готово его поддержать. При этом Мишеловин считает, что такие меры должны принимать «на государственном уровне после широкой дискуссии».

В Минздраве подготовили законопроект о запрете на продажу алкоголя с содержанием этилового спирта более 16,5 процента лицам младше 21 года в марте. Если его примут, продажи ограничат с января 2020 года.

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