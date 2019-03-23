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В Минздраве назвали главную причину смерти мужчин

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Министр здравоохранения Вероника Скворцова назвала главную причину смерти мужчин. Об этом она рассказала на совещании по реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография», передает РИА Новости.

Около 70 процентов случаев смерти мужчин трудоспособного возраста связаны со злоупотреблением алкоголя. По ее словам, «огромный ресурс» снижения смертности зависит от образа жизни граждан.

Скворцова пояснила, что самая уязвимая возрастная категория — люди в возрасте от 50 до 60 лет. Так, россияне, дожившие до 55 лет, в среднем живут 79 лет. «Проще всего повлиять на ребят, у которых нет еще накопительной заболеваемости, это возраст от 14—16 и до 35 лет. Потом несколько сложнее», — подчеркнула она.

По данным Минздрава на 2017 год, базовый показатель смертности мужчин — 735 человек на 100 тысяч населения. В течение пяти лет Россия должна снизить уровень смертности на треть. Однако даже в этом случае российские показатели будут в два раза выше, чем в Евросоюзе, где умирают 200-230 человек на каждые сто тысяч жителей.

Более 40 процентов случаев смерти в России можно предотвратить, резюмировала министр здравоохранения.

Ранее сообщалось, что Минздрав разработал законопроект о запрете на продажу алкоголя с содержанием этилового спирта более 16,5 процента лицам младше 21 года. Также отмечалось, что за последние три года количество смертей от чрезмерного употребления алкоголя сократилось на две тысячи.

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