Россиянку оттаскали по полу в супермаркете из-за конфет

В подмосковном городе Шатура сотрудница супермаркета «Пятерочка» оттаскала по полу покупательницу из-за подозрения в краже конфет. Видео инцидента появилось в Telegram-канале НТВ.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудница супермаркета сначала хватает женщину за шею и силой наклоняет ее к полу, на котором лежит сверток, и спрашивает: «Вот что это?». Затем она начинает выталкивать покупательницу в сторону входа и кричит охраннику: «Вызывай ментов».

Мужчина в форме, очевидно, охранник, все это время не вмешивается в происходящее. В итоге сотрудница магазина повалила на пол женщину, которую заподозрила в краже, и продолжила нападать, пока та кричала: «Не трогай меня».

Ранее в Красноярске ученики местной гимназии избили восьмиклассницу из-за долга в 25 рублей и сняли издевательства на видео, которое появилось в сети. На кадрах видно, как на девочку набросились несколько подростков, повалили ее на землю и стали избивать ногами. Ей плевали в лицо и волосы. Уточняется, что в избиении принимали участие два молодых человека и девушка.

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