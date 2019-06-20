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Российские подростки избили ногами школьника с ДЦП

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В Металлургическом районе Челябинска подростки ногами избили сверстника c ДЦП, который якобы без разрешения взял полотенце. Об этом сообщает портал 31tv.ru.

По словам очевидцев, школьники пошли купаться на местный карьер. За то, что после купания подросток с ДЦП якобы взял чужое полотенце для вытирания, его решили проучить. Школьник почти не оказывал сопротивления сверстникам.

За избиением наблюдала толпа несовершеннолетних и снимала происходящее на видео, никто не пытался помочь подростку. Когда он потерял сознание, школьники начали смеяться. Свидетели утверждают, что издевательства над больным ДЦП подростком происходят не впервые.

По факту переданных в полицию видеозаписей началась проверка, подробности выясняются. Личности избивавших установлены.

В апреле в городе Полевской Свердловской области группа подростков избила 22-летнего местного жителя с инвалидностью, у которого не нашлось для них сигареты. Его схватили за куртку и потребовали достать из карманов все содержимое. Молодой человек попытался убежать, но его догнали и избили. У него выбиты три зуба, рассечена губа, сломан нос, на теле множество ссадин и гематом.

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