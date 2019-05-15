Российская школьница избила девочку-подростка из-за георгиевской ленточки

В Лесосибирске Красноярского края школьница избила девочку из-за георгиевской ленты. Видео инцидента появилось на YouTube.

По версии следствия, инцидент произошел 8 мая. На кадрах видно, как девушка наносит подростку удары руками и ногами, валит на пол и таскает за волосы. На блузке избиваемой прикреплена двухцветная ленточка. Уточняется, что происходящее записывала на видео другая 15-летняя ученица.

Авторы закрытого паблика «Плохие новости 18+» во «ВКонтакте» утверждают, что поводом для избиения 12-летней девочки стала именно георгиевская лента. «Мне вот интересно, это все в школе происходит, и никто не слышит? У нас на уроках директор ходил по коридорам», — отметила пользовательница соцсети в комментариях к посту.

Уточняется, что причастных к избиению 15-летних школьниц поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Их родители были подвергнуты административному наказанию по статье 5.35 КоАП («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

В марте сообщалось об ученицах одной из школ Челябинска, которые избили одноклассницу из-за поддельных кроссовок люксового бренда Balenciaga. Девочку били по лицу и ногам, ученики из параллельного класса требовали от нее деньги. Инцидент был снят на видео и выложен в сеть.

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