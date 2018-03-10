Пьяные школьницы в прямом эфире избили одноклассницу из-за парня

В Барнауле учащиеся местной школы избили одноклассницу и вели трансляцию происходящего в интернете. Об этом сообщает «Алтапресс».

По информации издания, в избиении принимали участие школьницы 14-15 лет, находившиеся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как отмечается, на видео «две девушки пинают лежащую на лестничной клетке (на вид сверстницу) ногами по лицу, поднимают голову школьницы за волосы и с силой бьют об асфальт, [после чего] одна из нападавших садится на потерпевшую и бьет кулаками в голову и по верхней части туловища школьницы, плюет ей в лицо». Кроме того, в момент избиения девушки продолжают распивать спиртные напитки.

В городском сообществе «ВКонтакте» Barnaul 22 очевидцы сообщили, что на видео избиения, которое транслировалось в одну из социальных сетей, присутствуют учащиеся 114-й школы Барнаула. Также утверждается, что инцидент произошел из-за молодого человека.

Управление Следственного комитета по Алтайскому краю начало доследственную проверку по факту избиения, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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