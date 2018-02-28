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Момент смерти петербуржца в отделе полиции попал на видео

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В Петербурге сотрудники Следственного комитета изучили видеозапись с камер наблюдения в 23-м отделе полиции, где нашли повешенным 34-летнего Рустама Клычева. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, запись подтверждает предварительную версию следствия о самоубийстве задержанного. Ее приобщили к делу о халатности (статья 293 УК). Что именно запечатлено на видео, не сообщается.

В СК восстановили хронологию событий, предшествующих смерти задержанного. По версии следствия, вечером 21 февраля полицейские доставили пьяного Клычева в отделение и полчаса оформляли необходимые документы. Петербуржца отвели в двухместную камеру, где находился другой задержанный за распитие. Примерно в 21:00 сотрудники полиции проверили камеру и обнаружили мертвого Клычева. Его сосед уверял, что спал и ничего не видел. «Обстановка указывала на добровольное удушение», — пишет «Фонтанка».

Рустам Клычев умер в изоляторе временного содержания в 23-м отделе полиции Петербурга 21 февраля. Мужчину задержали после того, как его жена не захотела пускать его домой пьяным и вызвала полицию. По пути в отделение Клычев вел видеотрансляцию на своей странице «ВКонтакте», в ходе которой показал окровавленную ногу и сообщил, что его избили оперативники. После этого он написал супруге СМС: «Ты не представляешь, что они со мной тут делают». Через несколько часов его нашли в камере повешенным на шнурке от ботинка.

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