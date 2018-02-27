Перед смертью в отделе полиции петербуржец написал жене СМС с намеком

Петербуржец Рустам Клычев незадолго до своей смерти в отделе полиции послал жене СМС-сообщение, в котором было написано: «Ты не представляешь, что они со мной тут делают». Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на супругу погибшего Наталью.

Девушка рассказала изданию, что днем 21 февраля муж пришел домой пьяный и она вызвала полицию. Участковый обещал ей подержать его в отделении «два-три часа». Спустя 40 минут он вернулся и сообщил, что 34-летнего Клычева «не отпустят быстро», потому что мужчина якобы оскорбил полицейских и ему вменяют в вину мелкое хулиганство. Вскоре Наталья получила от супруга сообщение, и он больше не выходил на связь.

Незадолго до своей смерти Клычев запустил видеотрансляцию из полицейской машины на своей странице во «ВКонтакте». В прямом эфире он рассказал, что оперативники избили его, и показал окровавленную ногу. Затем мужчина иронично добавляет: «Это меня так одобрил местный блюститель порядка. За то, что я высказал ему свое мнение», а один из полицейских грубо вытаскивает его за рукав куртки.

Через несколько часов его нашли повешенным на шнурке от ботинка в изоляторе временного содержания 23-го отдела полиции Невского района. Возбуждено дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Основная версия — самоубийство.

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