Россиянин заявил в прямом эфире об избиении полицейскими и умер

21 февраля в изоляторе временного содержания 23-го отдела полиции Невского района Санкт-Петербурга нашли тело 34-летнего петербуржца Рустама Клычева: врачи констатировали его смерть. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщает «Фонтанка.ру».

За несколько часов до этого Клычев на своей странице в одной из соцсетей опубликовал видео, демонстрируя раненую ногу. На записи он утверждает, что его избили полицейские. Днем 22 февраля смерть молодого человека легла в основу уголовного дела по статье 293 УК РФ «Халатность», которое возбудили в управлении Следственного комитета Петербурга.

По данным газеты, выпившего Клычева задержали днем возле его дома на проспекте Солидарности. Находясь в полицейской машине, он вышел в прямой эфир со своей страницы в соцсети. На записи Рустам рассказывает, что не знает, за что задержан. «Вот смотрите, чтобы потом никто ничего не говорил, что я это все придумываю, вон, видите, какая нога?» — демонстрировал разбитую голень подписчикам петербуржец.

«Выйди и вот сюда подойди», — слышен за кадром грубый голос на второй видеозаписи. Клычева отвезли в ближайший 23-й отдел полиции УМВД Невского района, а к 22:00 он скончался.

«21 февраля 2018 года в 22:20 в 23-м отделе полиции УМВД России по Невскому району сотрудники реанимационной бригады скорой помощи констатировали смерть 34-летнего гражданина, задержанного за административное правонарушение. По предварительной информации, мужчина покончил жизнь самоубийством», — сообщает полицейский главк.

В Следственном комитете смерть задержанного сочли халатностью и выясняют «все обстоятельства произошедшего». По информации «Фонтанки.ру», Клычев приехал в Петербург из Пензенской области. У него остались жена и двое дочерей, одной из которых 10 месяцев. Родственники в Пензе уже бросили клич в соцсетях с просьбой помочь семье материально.

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