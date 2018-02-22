Россиянин получил по тысяче рублей за удар от полицейского

Суд обязал МВД России заплатить 15 тысяч рублей мужчине, которому полицейский после задержания нанес 15 ударов. Об этом сообщили «Ленте.ру» в правозащитной организации «Зона права».
«Безусловно, мы будем обжаловать решение о мизерной компенсации в Верховном суде Татарстана. В заявлении мы просили взыскать с МВД 750 тысяч рублей, что соответствует практике Европейского суда по правам человека по схожим делам», — отметил представитель истца Андрей Сучков.
При рассмотрении заявления представитель МВД убедил судью снизить сумму выплат, так как потерпевшему, на его взгляд, не был причинен моральный вред.
В июне 2016 года старший участковый ОМВД по Альметьевскому району 15 раз ударил задержанного за административное правонарушение человека в область груди и поясницы. Потерпевший, по словам свидетелей, кричал о помощи и просил прекратить избиение.
За это преступление полицейскому дали два года лишения свободы, признав виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия.