Россиянин получил по тысяче рублей за удар от полицейского

Суд обязал МВД России заплатить 15 тысяч рублей мужчине, которому полицейский после задержания нанес 15 ударов. Об этом сообщили «Ленте.ру» в правозащитной организации «Зона права».

«Безусловно, мы будем обжаловать решение о мизерной компенсации в Верховном суде Татарстана. В заявлении мы просили взыскать с МВД 750 тысяч рублей, что соответствует практике Европейского суда по правам человека по схожим делам», — отметил представитель истца Андрей Сучков.

Материалы по теме Провода, пакетик, скотч Полицейские зверски пытают россиян, стараясь не оставлять следов

При рассмотрении заявления представитель МВД убедил судью снизить сумму выплат, так как потерпевшему, на его взгляд, не был причинен моральный вред.

В июне 2016 года старший участковый ОМВД по Альметьевскому району 15 раз ударил задержанного за административное правонарушение человека в область груди и поясницы. Потерпевший, по словам свидетелей, кричал о помощи и просил прекратить избиение.

За это преступление полицейскому дали два года лишения свободы, признав виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!