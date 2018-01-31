Двоих полицейских обвинили в избиении заики в Татарстане

В Татарстане двое майоров полиции обвиняются в избиении задержанного, с детства страдающего от заикания. Об этом сообщил «Ленте.ру» юрист Андрей Сучков, сотрудничающий с Казанским правозащитным центром и организацией «Зона права».
Офицеры не были отстранены от работы, пока в их отношении не возбудили новое уголовное дело о превышении должностных полномочий. В настоящее время они задержаны до решения вопроса о заключении под стражу.
Согласно материалам первого дела, 13 августа прошлого года двое участковых полицейских из Лениногорска выбивали силой признание в краже керамической плитки у потерпевшего. Мужчину избили руками.
На днях сотрудники Следственного комитета России возбудили на тех же сотрудников второе дело, когда стало доподлинно известно, что в тот же день перед входом в опорный пункт полиции они угрожали местному жителю лишением свободы, если тот не опознает в задержанном, которого они избили, человека, продававшего ворованную плитку.