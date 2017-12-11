Сибирский подросток избил женщину-полицейского за требование прекратить застолье

Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу 17-летнего жителя Новосибирска, который обвиняется в жестоком избиении женщины-полицейского. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает прокуратура Новосибирской области.

По данным ведомства, 18 октября инспектор по делам несовершеннолетних для осуществления профилактической работы с девушкой-подростком пришла к ней домой. В это время несовершеннолетняя в компании молодых людей распивала алкогольные напитки.

«В целях пресечения правонарушения сотрудник полиции представилась, показала удостоверение и потребовала присутствующих лиц представиться. Один из несовершеннолетних отказался выполнить законное требование и в ответ нанес потерпевшей один удар кулаком по лицу», — говорится в сообщении. Уточняется, что сотрудница полиции была в форме.

После удара инспектор покинула квартиру, но подросток побежал за ней в подъезд, где как минимум пять раз ударил женщину рукой по лицу. Потерпевшая попыталась скрыться в соседней квартире, но подросток догнал ее и продолжал бить по голове, а также два раза пнул ногой в живот.

В ближайшее время уголовное дело в отношении нападавшего рассмотрит Дзержинский районный суд Новосибирска.