В Удмуртии школьница избила сверстницу на камеру

В удмуртском городе Воткинске старшеклассница избила сверстницу на камеру на глазах у десятка подростков. На видеозаписи, опубликованной в паблике «Ижевск» в социальной сети «ВКонтакте», видно, что инцидент произошел днем. Девушка толкает свою жертву на землю и бьет ее ногами по телу и лицу. Избиение прекратили сами очевидцы.

Начальник подразделения по делам несовершеннолетних республиканского МВД Вероника Малькова рассказала порталу izhlife.ru, что драка произошла еще 3 ноября, а заявление в полицию поступило 5 ноября. После чего по данному факту началась проверка. Состояние пострадавшей и причины конфликта между школьницами не уточняются.