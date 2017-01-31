Ярославские следователи проверят допустивших детскую драку педагогов

В Ярославле проверяют информацию об избиении школьницы одноклассником. Об этом во вторник, 31 января, сообщает региональное управление Следственного комитета.

В ведомстве узнали о случившемся из СМИ. «Появились сведения о том, что в школе № 15 города Ярославля ученик второго класса избил девочку, также ученицу второго класса. Потерпевшую доставили в больницу», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи полагают, что администрация школы не обеспечила безопасность пребывания детей в учебном заведении. Начата проверка, в ходе которой будет выяснено, было ли бездействие руководства преступной халатностью. «В случае объективного подтверждения фактов, изложенных в публикациях, будет незамедлительно возбуждено уголовное дело», — заявили в СК.

Издание «Про город Ярославль» уточняет, что дети подрались во второй половине дня 31 января. Мальчик толкнул одноклассницу, а когда она упала — прыгнул ей на живот. После этого второклассник оделся, ушел и отправился на занятия в секцию.

Директор школы Ольга Томилина сообщила: «Я уже поговорила с папой мальчика, девочке вызвали скорую помощь, и связались с ее мамой. Учитель в данный момент пишет объяснительную», — сообщила она. По словам педагога, утром 1 февраля состоится разговор с родителями обоих детей. Также запланирована встреча сотрудников отдела по делам несовершеннолетних с мальчиком.