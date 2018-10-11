Российские школьницы избили девочку и сняли издевательства на видео

В Мурманске подростки сняли почти пятиминутное видео избиения и глумления над школьницей. Запись опубликована в Telegram-канале MDK.

Во главе компании были четверо учениц из 7-8 классов школы №27 по имени Таисия, Марина, Анастасия и Милена, пишет «Хибины.com». Они заставляли пятиклассницу Леру извиняться за общение с парнем.

Школьнице вырывали волосы. У нее вымогали деньги, требовали вылизывать обувь.

На записи слышно, как одной из участниц расправы пожалевшей жертву, пригрозили тем же самым, после чего та с усердием принялась избивать девочку

За кадром издевательства продолжились. Жертву раздели. В настоящее время, она лежит в больнице с переломами ребер, руки, ноги и множественными гематомами.

По факту произошедшего назначена доследственная проверка, говорится на сайте регионального управления Следственного комитета.

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