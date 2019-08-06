Чиновники захотели больше денег за командировки

Профсоюз госслужащих направил в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений просьбу увеличить суточные в командировках. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на копию письма.

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина отметила, что из-за малых размеров выплат госслужащим в командировках им приходится нести дополнительные расходы. Это, в свою очередь, приводит к снижению уровня жизни, посчитали чиновники.

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На данный момент установленная законом суточная выплата сотрудникам федеральных ведомств и внебюджетных фондов в командировках составляет 100 рублей.

В июне президент России Владимир Путин объяснил, что высокие зарплаты российских чиновников и руководителей госкомпаний обусловлены ситуацией на рынке труда и вызваны необходимостью нанимать на эти должности квалифицированных специалистов. При этом он выразил уверенность, что разрыв между зарплатами чиновников и глав госкомпаний и рядовых работников не должен быть слишком велик.

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