Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате

Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.

Прибавка за обучение новых сотрудников может составить до 30 процентов от оклада. Помимо материального поощрения госслужащих ждет и нематериальная мотивация — объявление благодарности и признание результатов труда.

В ведомстве привели в пример должность заместителя начальника отдела федерального министерства, оклад которого в соответствии с указом президента составляет 6471 рубль. Такой чиновник сможет получать за обучение новых сотрудников 1941 рубль в месяц.

Один чиновник может быть наставником не более чем для пяти новичков. Обычно обучение длится в течение испытательного срока (до трех месяцев), но может продолжаться вплоть до года. По итогам взаимодействия ментор и новичок заполняют анкеты, где наставник описывает качества нового сотрудника, а стажер — полученные знания.

«Сохранение накопленного опыта и передача знаний молодым гражданским служащим является основой для стабильного функционирования института государственной службы», — заявили в Минтруде.

Как поясняют «Известия», госслужащие получают, как правило, несколько окладов, а также различные надбавки: за особые условия службы — от 90 до 120 процентов от оклада, за выслугу лет — от 10 до 30 процентов от оклада и другие. По данным Росстата, в 2018 году средняя зарплата чиновника составляла 115,3 тысячи рублей.

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