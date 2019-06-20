Путин оправдал высокие зарплаты чиновников

Высокие зарплаты российских чиновников и руководителей госкомпаний обусловлены ситуацией на рынке труда и вызваны необходимостью нанимать на эти должности квалифицированных специалистов, заявил во время прямой линии президент Владимир Путин. Трансляция мероприятия ведется на YouTube-канале «России 24».

«Представим себе, что министр будет получать как рядовой работник. Я говорю об этом с болью в сердце, мне бы очень хотелось, чтобы… помните известную шутку: мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а для того, чтобы не было бедных. Мне бы очень хотелось, чтобы доходы рядового работника повышались», — сказал Путин, отвечая на поступивший вопрос о том, «когда чиновники будут получать зарплату как рядовые россияне».

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По словам главы государства, низкие зарплаты чиновников и руководителей госкомпаний чреваты тем, что на эти должности сложно будет найти квалифицированных исполнителей. «Мы просто не найдем достаточно квалифицированных кадров: они просто разбегутся по частным конторам или за границу уедут. И в конечном итоге это отразится на благосостоянии страны и этих рядовых работников, о которых мы говорим», — отметил президент.

При этом он выразил уверенность, что разрыв между зарплатами чиновников и глав госкомпаний и рядовых работников не должен быть слишком велик: «Меня тоже иногда цепляет, когда я смотрю [на уровень зарплат некоторых чиновников и глав госкомпаний], честно вам говорю, цепляет, и я уже говорил им об этом неоднократно. Но дело в том, что у них в компаниях — и это объективная необходимость — работает много в том числе иностранных специалистов, и уровень доходов этих иностранных специалистов считается от первых лиц. Если их резко понизить, там тоже будет дефицит кадров».

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