Путин отреагировал на предложение помириться с Западом

Президент Владимир Путин заявил, что Россия «ни с кем не ругалась». Так он ответил на заданный в ходе прямой линии вопрос о том, что будет, если помириться с западными странами. Трансляцию мероприятия ведет РИА Новости.

Глава государства отметил, что за время санкционных ограничений с 2014 года Россия недополучила 50 миллиардов долларов, при этом Евросоюз потерял 240 миллиардов.

Ранее российский лидер уже заявлял, что во многом санкции подталкивают к развитию собственных технологий.

17 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что антироссийские санкции стимулируют хорошую работу.

Санкции в отношении целых секторов российской экономики были введены в 2014 году на фоне вооруженного конфликта в Донбассе и воссоединения Крыма с РФ. После этого они неоднократно продлевались. В последний раз это произошло в марте.

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