Медведев раскрыл положительный эффект от санкций

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что антироссийские санкции являются хорошим стимулом работать эффективнее, передает ТАСС.

«Все это, конечно, осложняет нам выполнение планов. Но, с другой стороны, такие экстремальные условия — это хороший, хотя и жесткий стимул работать эффективнее», — подчеркнул глава кабмина, выступая в Госдуме 17 апреля.

Медведев отметил, что структура российской экономики постепенно меняется. Так, страна гораздо меньше зависит от рынков сырья и лучше готова к возможным внешним шокам.

По словам премьера, ВВП по итогам 2018 года вырос более чем на два процента, а инвестиции в российскую экономику — на четыре. Он также напомнил, что в 2018 году Россия впервые с 2011-го вышла на профицитный бюджет, который составил более 2,5 процента.

Ранее в апреле президент Владимир Путин заявлял, что будущее России не зависит от санкций, а определяется креативностью граждан и эффективностью использования внутренних ресурсов.

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