Президент России Владимир Путин считает, что обвинения в адрес Москвы в оккупации Донбасса — полная чушь и ложь. Об этом он заявил в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет РИА Новости.

Кроме того, российский лидер ответил на вопрос о том, как мир с западными странами отразится на экономике страны. «Мы ни с кем не ругались», — сказал Путин.

По его словам, с 2014 года Россия из-за введенных западными странами санкций недополучила 50 миллиардов долларов. Евросоюз потерял 240 миллиардов долларов, отметил президент России.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года, после смены власти в Киеве. Украина неоднократно обвиняла Россию в причастности к боевым действиям в регионе. Однако Москва указывает на отсутствие доказательств и подчеркивает, что не участвует во внутриукраинском противостоянии.

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