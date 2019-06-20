Путин рассказал о плюсах западных санкций

Россия извлекла выгоду из западных санкций, заявил во время прямой линии с населением президент Владимир Путин. Трансляция мероприятия ведется на YouTube-канале «России 24».

«Но кое-что мы и получили. Мы должны были — и мы это сделали — включить мозги по поводу того, что и как нам нужно делать в высокотехнологичных секторах экономики. У нас программы так называемого импортозамещения — 667 миллиардов рублей. Это заставило нас развивать даже те направления, где раньше у нас не было компетенций», — сказал глава государства в ответ на вопрос ведущего о том, что произошло бы, если бы Россия выполнила все требования Евросоюза и США, ставшие поводом для введения санкций.

В качестве примера таких сфер он привел морское двигателестроение, которое не было развито во времена СССР и после его распада, — «мы закупали это все за границей», пояснил российский лидер.

При этом глава государства отметил, что не считает нынешние отношения со странами Запада конфронтацией: «Мы ни с кем не ругались. И желания ругаться у нас нет. За время рестрикций Запада с 2014 года Россия недополучила 50 миллиардов долларов, Европейский союз потерял 240 миллиардов».

Также Путин указал на то, что с давлением Запада сталкивается не только Россия, — его также ощущает Китай, который «не имеет отношения к Крыму и Донбассу», однако страдает от повышения пошлин в рамках торговой войны и преследования производителя смартфонов Huawei.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!