Путин похвалил правительство и Центробанк

Меры, принятые правительством и Центробанком, оказались правильными, заявил в ходе прямой линии с населением президент Владимир Путин. Трансляция мероприятия ведется на YouTube-канале «России 24».

«Меры, принятые правительством и Центральным банком, в целом оказались правильными», — отметил глава государства.

Так он прокомментировал повышение НДС с 18 до 20 процентов с начала 2019 года. «Это, повторяю, в том числе для того, чтобы наполнить государственный бюджет и сделать первые шаги, которые за государством обязательно числятся». Главной из таких задач президент назвал развитие инфраструктуры в стране.

По словам Путина, непопулярные и «неприятные» меры, на которые пошли власти, привели к неблагоприятным последствиям «на очень короткий промежуток времени». Такие последствия были предсказуемы, заключил президент.

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