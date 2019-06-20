Путин пообещал повышение пенсий

Обеспечение пенсионерам нормального дохода является одним из приоритетов для российских властей. Об этом в четверг, 20 июня, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет телеканал НТВ.

Глава государства напомнил, что в 2019 году индексация пенсий по старости составила 7,05 процента. Кроме того, с 1 апреля в связи с ростом прожиточного минимума пенсионера на 2 процента были повышены государственные и социальные пенсии, отметил президент.

Он добавил, что в этом году планируется повысить и пенсии военным пенсионерам. Так, по его словам, с 1 октября они вырастут на 4,3 процента.

«Мы видим эту проблемы и будем ее решать», — заверил Путин.

Ранее в ходе прямой линии президент согласился, что жить россиянам стало тяжелее. По его словам, реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет, однако теперь они начали восстанавливаться.

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