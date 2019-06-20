Путин назвал смысл санкций против Huawei

Стремление сдержать развитие Китая стало причиной американских санкций в отношении компании Huawei. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет РИА Новости.

«Теперь атака на Huawei. Откуда она взялась и в чем смысл? Смысл только в одном — сдерживание развития Китая, который стал глобальным конкурентом другой глобальной державы — Соединенных Штатов», — констатировал российский лидер.

По словам Путина, ровно то же самое происходит и будет происходить дальше в отношении России.

В середине мая президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниям сотрудничество с Huawei. Организацию заподозрили в связях с китайскими спецслужбами, которым якобы передавались данные о пользователях.

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