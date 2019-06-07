Санкции США против Huawei оказались опасны для США

Корпорация Google предупредила власти США о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской Huawei. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Так, основная опасность, по данным американской компании, заключается в том, что Huawei может разработать свою собственную версию программного обеспечения, что сделает операционную систему Android более уязвимой к хакерским атакам.

«Приостановка сотрудничества с Huawei опасна для США из-за вероятности создания двух операционных систем Android: оригинала и ее копии», — сообщил FT один из источников.

В середине мая президент США Дональд Трамп издал указ о запрете американским компаниям сотрудничать с Huawei, которую ранее подозревали в связях с китайскими спецслужбами и передаче им данных о пользователях.

После этого о разрыве отношений с компанией заявили Google и несколько других американских производителей комплектующих и программного обеспечения.

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