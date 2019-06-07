Путин вступился за Huawei перед США

Президент России Владимир Путин назвал действия США в отношении китайской компании Huawei попыткой бесцеремонно вытолкнуть ее с мирового рынка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы государства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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По словам Путина, ситуацию вокруг Huawei уже называют «первой технологической войной наступающей цифровой эпохи». Он отметил, что цифровизация должна расширять горизонты, однако, к сожалению, даже в этой области строятся барьеры.

Как отметил глава государства, речь идет не только о прямых запретах на покупку высокотехнологичных активов, но также об ограничениях на прием зарубежных студентов по тем или иным специальностям. «Это уже, честно говоря, не укладывается даже в голове», — добавил он.

На фоне обострения торговых отношений США и Китая стороны в мае 2019 года взаимно повысили торговые пошлины на импортные товары на 200 и 60 миллиардов долларов соответственно. Позднее президент США Дональд Трамп издал указ о запрете американским компаниям сотрудничать с Huawei. Компания до этого подозревалась в связях с китайскими спецслужбами.

Решение Трампа привело к тому, что от сотрудничества с Huawei отказалась компания Google и несколько американских производителей комплектующих и программного обеспечения.

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