Россияне остались без повышения зарплат

Большинству россиян за последний год не повышали зарплаты. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом Rabota.ru.

Так, 88 процентов респондентов признались, что не получали прибавки за последний год, 12 процентов участников опроса сообщили, что их зарплаты выросли. Кроме того, 69 россиян указали, что повышение зарплат у них было более трех лет назад, у 19 процентов — два-три года назад. Большинство (81 процент) тех, кому зарплату повысили, уточнили, что она увеличилась на 5-10 процентов, только 2 процентам респондентов стали платить на 30 процентов больше. Опрос проводился среди 4000 экономически активных россиян старше 18 лет.

Материалы по теме На износ Россиянам предложили добавить выходных. Они нашли причину отказаться

В конце августа президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян растут слишком медленно даже с учетом увеличения зарплат. Он отметил, что этот факт не может не вызывать беспокойства, и призвал правительство найти решение для более устойчивого и динамичного роста.

Позднее Минэкономразвития ухудшило экономический прогноз на будущий год и снизило оценку роста реальных располагаемых доходов россиян в 2019 году в 10 раз — с 1 до 0,1 процента. Также ведомство предсказало перелом кредитного цикла, что приведет к резкому замедлению потребительского спроса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!