Россиянам предсказали падение роста доходов до нуля

Минэкономразвития ухудшило экономический прогноз на будущий год и снизило оценку роста реальных располагаемых доходов россиян в 2019 году в десять раз — с 1 до 0,1 процента. Кроме того, оценка роста ВВП на 2020 год понижена с 2 до 1,7 процента, а прогноз по инфляции — с 3,8 до 3 процента. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на материалы ведомства.

В Минэкономразвития предсказывают перелом кредитного цикла, что приведет к резкому замедлению потребительского спроса. Глава ведомства Максим Орешкин добавил, что ситуация с потребительским кредитованием приобретает черты социальной проблемы, передает РИА Новости. По словам Орешкина, у 15 процентов российских заемщиков более 70 процентов дохода уходит на оплату долгов. По подсчетам Минэкономразвития, рост потребкредитования нужно замедлить до 20 процентов в 2019 году и до 4 процентов в 2020-м.

Материалы по теме На износ Россиянам предложили добавить выходных. Они нашли причину отказаться

Ранее в понедельник, 26 августа, президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян растут слишком медленно даже с учетом увеличения зарплат. По его словам, этот факт не может не вызывать беспокойства. Также Путин указал на неудовлетворительные темпы роста российской экономики и призвал правительство найти решение для более устойчивого и динамичного роста.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!